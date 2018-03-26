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Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные центры в России
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Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные центры в России 

RT на русском 19 минут назад
Фото: Москва меняется
В связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове Генпрокуратура поручила проверить в регионах России все ТРЦ, сообщает пресс-служба ведомства. «Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах.
«В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение. Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны», — добавили в ГП.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур.
По последним данным, погибли 64 человека.
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