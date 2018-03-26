Ещё
Глеб Никитин сообщил о подготовке графика проверок мест массового пребывания в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глеб Никитин сообщил о подготовке графика проверок мест массового пребывания в Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Глеб Никитин сообщил о подготовке графика проверок мест массового пребывания в Нижегородской области после трагедии в Кемерово.
По словам главы Нижегородской области, медучреждения региона готовы принять пострадавших от пожара в Кемеровском ТЦ. «У нас сильная медицинская школа именно по ожоговому направлению. Нередко нижегородские медики оказывают помощь пациентам из самых разных регионов России», — отметил Глеб Никитин.
Он также рассказал, что в ближайшее время начнутся проверки мест массового пребывания и отдыха в регионе. «Сейчас готовятся соответствующие документы, составляются графики проверок. Нужно, чтобы это не было формальностью, проверкой для галочки. От этой работы зависят человеческие жизни», — подчеркнул Глеб Никитин.
Сегодня утром глава Нижегородской области направил правительственную телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.
Нижегородская правда: последние новости
Глеб Никитин выразил соболезнования жителям Кемеровской области Нижегородские спасатели ликвидировали последствия ДТП на время Мужчина и женщина заживо сгорели в собственном доме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди277
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия313
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП179
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово99
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение