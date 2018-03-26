Глеб Никитин сообщил о подготовке графика проверок мест массового пребывания в Нижегородской области

По словам главы Нижегородской области, медучреждения региона готовы принять пострадавших от пожара в Кемеровском ТЦ. «У нас сильная медицинская школа именно по ожоговому направлению. Нередко нижегородские медики оказывают помощь пациентам из самых разных регионов России », — отметил Глеб Никитин.

Он также рассказал, что в ближайшее время начнутся проверки мест массового пребывания и отдыха в регионе. «Сейчас готовятся соответствующие документы, составляются графики проверок. Нужно, чтобы это не было формальностью, проверкой для галочки. От этой работы зависят человеческие жизни», — подчеркнул Глеб Никитин.