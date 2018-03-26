Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП

По ее словам, об этом Пучков рассказал во время брифинга. Он попросил Тулеева не приезжать, «потому что там и так был затруднён подъезд к месту ЧП».

Деменева уточнила, что на месте пожара «был очень малый круг официальных лиц, чтобы не мешать работе».

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. По предварительным данным, возгорание началось на одном из аттракционов в детском игровом центре, а уже оттуда распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров.

В МЧС заявили о 64 погибших. Тулеев рассказал, что жертвой пожара стала его близкая родственница. За медпомощью обратились 44 пострадавших, десять из них находятся в стационаре.

В ликвидации последствий пожара участвуют более 660 человек.

По факту случившегося следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Для допроса были задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание ТЦ.