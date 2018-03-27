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Союз страховщиков представит Думе предложения по страхованию в местах скопления людей
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Союз страховщиков представит Думе предложения по страхованию в местах скопления людей 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс считает, что необходимо развивать страхование ответственности собственников мест массового скопления людей, ВСС представит свои предложения по этому вопросу в Госдуму в ближайшее время.
"Развитие противопожарного страхования и страхования ответственности собственников мест массового скопления людей позволит повысить ответственность собственников объектов за соблюдением требований пожарной безопасности. Необходимость этого страхования назрела. Мы завтра рассчитываем представить свои предложения по развитию данных видов страхования на комитет Госдумы по финансовому рынку", — сказал Юргенс журналистам.
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