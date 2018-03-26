Ещё
Сын задержанной гендиректора ТЦ в Кемерове заступился за мать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын задержанной гендиректора ТЦ в Кемерове заступился за мать 

Москва24 57 минут назад
Фото: Москва24
Сын задержанной гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Надежды Судденок Денис Медведев выступил в защиту матери, опубликовав обращение к пользователям соцсетей на своей странице во «ВКонтакте».
Выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при пожаре, Денис Медведев призвал сначала разобраться в случившемся и не обвинять его мать в трагедии преждевременно. «Здесь за такой короткий промежуток времени уже много чего придумали и я прошу людей не знающих правды, не писать ложную информацию о моей маме», — цитирует обращение сына гендиректора ТЦ РИА Новости.
Молодой человек также опроверг распространившуюся в Сети информацию о том, что Надежда Судденок является владелицей «Зимней вишни» и несет ответственность за ЧП. По его словам, мать не владела ТЦ, а занимала должность гендиректора компании-арендатора.
Как заявил Денис Медведев, за пожарную безопасность в торговом центре «отвечают другие лица», уполномоченные проводить проверки и в случае выявления нарушений — принимать решение о закрытии комплекса. Молодой человек также назвал ложными сведения о том, что его мать забрали на допрос из дома. «У нее был выходной, ну только как она узнала все, она сразу поехала туда», — написал он.
Ранее сообщалось о задержании четырех человек по делу о пожаре в кемеровском торговом центре. В числе задержанных — руководитель управляющей компании, которая обслуживала ТЦ, и арендатор помещения, где, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания.
После пожара СК возбудил уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Москва24: последние новости
Люди игнорировали оповещение сотрудников ТЦ — очевидец пожара в Кемерове Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 15 человек Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове возросло до 53 человек
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди277
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия314
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП178
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово97
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение