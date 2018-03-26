Сын задержанной гендиректора ТЦ в Кемерове заступился за мать

Сын задержанной гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Надежды Судденок Денис Медведев выступил в защиту матери, опубликовав обращение к пользователям соцсетей на своей странице во «ВКонтакте».

Выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при пожаре, Денис Медведев призвал сначала разобраться в случившемся и не обвинять его мать в трагедии преждевременно. «Здесь за такой короткий промежуток времени уже много чего придумали и я прошу людей не знающих правды, не писать ложную информацию о моей маме», — цитирует обращение сына гендиректора ТЦ РИА Новости.

Молодой человек также опроверг распространившуюся в Сети информацию о том, что Надежда Судденок является владелицей «Зимней вишни» и несет ответственность за ЧП. По его словам, мать не владела ТЦ, а занимала должность гендиректора компании-арендатора.

Как заявил Денис Медведев, за пожарную безопасность в торговом центре «отвечают другие лица», уполномоченные проводить проверки и в случае выявления нарушений — принимать решение о закрытии комплекса. Молодой человек также назвал ложными сведения о том, что его мать забрали на допрос из дома. «У нее был выходной, ну только как она узнала все, она сразу поехала туда», — написал он.

Ранее сообщалось о задержании четырех человек по делу о пожаре в кемеровском торговом центре. В числе задержанных — руководитель управляющей компании, которая обслуживала ТЦ, и арендатор помещения, где, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания.

После пожара СК возбудил уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».