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Марина Ковтун призвала проверить места массового скопления людей в регионе
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Марина Ковтун призвала проверить места массового скопления людей в регионе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 26 мар — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на оперативном совещании в правительстве региона выразила соболезнования в связи с трагедией в кемеровском торговом центре и призвала контролирующие службы Заполярья провести проверки всех мест массового скопления людей.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
"Я считаю, что контролирующие службы, в частности, Госпожнадзор, должны провести проверки всех объектов массового скопления людей. Мы должны сделать все необходимое, чтобы обезопасить людей от таких трагедий — каждый на своем месте", — сказала Ковтун.
Она также отметила, что трагедия в Кемерово потрясла всю страну и напомнила о том, что даже небольшое нарушение правил пожарной безопасности — при проектировании, строительстве, эксплуатации, а также отсутствие навыков реагирования, организованной эвакуации может превратить гигантское здание с толпами людей в братскую могилу.
"Трагедия в Кемерово — еще один страшный урок для всех нас. Но разве на таких уроках надо учиться, чтобы осознать всю меру ответственности, владельцам, арендаторам, контролирующим органам, властям. Контроль на всех этапах должен быть максимально строгим. Никаких поблажек, лазеек, закрытых глаз быть не должно", — добавила глава региона.
В телеграмме на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Ковтун выразила соболезнования всем семьям погибших. «Особенно тяжело осознать гибель детей, которых было немало в развлекательном центре в роковой воскресный день. Прошу передать родным и близким погибших искренние слова сочувствия и поддержки от лица северян, а всем пострадавшим пожелать скорейшего выздоровления», — сказано в телеграмме.
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За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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