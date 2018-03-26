Марина Ковтун призвала проверить места массового скопления людей в регионе

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

"Я считаю, что контролирующие службы, в частности, Госпожнадзор, должны провести проверки всех объектов массового скопления людей. Мы должны сделать все необходимое, чтобы обезопасить людей от таких трагедий — каждый на своем месте", — сказала Ковтун.

Она также отметила, что трагедия в Кемерово потрясла всю страну и напомнила о том, что даже небольшое нарушение правил пожарной безопасности — при проектировании, строительстве, эксплуатации, а также отсутствие навыков реагирования, организованной эвакуации может превратить гигантское здание с толпами людей в братскую могилу.

"Трагедия в Кемерово — еще один страшный урок для всех нас. Но разве на таких уроках надо учиться, чтобы осознать всю меру ответственности, владельцам, арендаторам, контролирующим органам, властям. Контроль на всех этапах должен быть максимально строгим. Никаких поблажек, лазеек, закрытых глаз быть не должно", — добавила глава региона.

В телеграмме на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Ковтун выразила соболезнования всем семьям погибших. «Особенно тяжело осознать гибель детей, которых было немало в развлекательном центре в роковой воскресный день. Прошу передать родным и близким погибших искренние слова сочувствия и поддержки от лица северян, а всем пострадавшим пожелать скорейшего выздоровления», — сказано в телеграмме.

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