Трагедия в Кемерово: подробности и реакция российских звезд

В воскресенье, 25 марта, в Кемерово произошла страшная трагедия. Пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня», начавшийся около 13:00 по московскому времени, унес жизни более 60 человек (число жертв растет до сих пор), еще 48 человек пострадали, а 16 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Возгорание, как вскоре стало известно, началось на четвертом этаже торгового центра, а его очаг находился как раз рядом с детскими игровыми площадками и аттракционами. Несмотря на то, что сотрудники МЧС и пожарные смогли оперативно эвакуировать более 100 человек, число жертв оказалось очень велико из-за того, что некоторые посетители (в основном — дети, которые смотрели мультфильм) оказались запертыми в зале кинотеатра, а другие не смогли самостоятельно покинуть здание из-за закрытых аварийных выходов.

Среди основных причин трагедии эксперты называют неисправность электропроводки.

Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения,

— прокомментировал источник.

При этом пока не исключается и версия поджога, который мог совершить один из маленьких посетителей торгового комплекса:

Не исключено, что могло иметь место неумышленное неосторожное обращение с огнем в одном из помещений центра.

Трагедия стала шоком для всех россиян. Свои соболезнования семьям погибших выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин , а также многие знаменитости, которые в своих соцсетях скорбят вместе с близкими и родными жертв трагедии.

Невозможно думать об этом спокойно. Дети, кричащие, падающие из окон, запертые в капкане огня, звонящие родителям, чтобы последний раз поговорить. Мы в точности знаем, что будет дальше, правда ведь? Проверки по торговым центрам, единственным результатом которых станут еще бОльшие взятки, и пару-тройку наказанных нижнего разряда чиновников «на местах». На встречах в Сибири, да и по всей стране, я постоянно повторяла: губернаторам и мэрам всегда на вас наплевать, потому что от ваших голосов на самом деле ничего не зависит. Что обьединяет волоколамскую свалку, за закрытие которой я борюсь, и ужасную трагедию в Кемерово? То, что и Воробьев, и Тулеев не могут и не умеют быть со своим народом. Казалось бы, ну вот почему не приехать, не обнадежить, не посочувствовать? Почему так сложно присоединиться? Потому что «НАРОД» воспринимается этими начальниками как нечто отдельное. С чем надо коммуницировать только в огороженных пространствах с металлоискателями и охраной. «Народ» всегда отделен от них, и значит «беды народа» — тоже. Поэтому и меня они клеймят в пропагандистских программах Клейменова именно этим! Мол, какой ей Волоколамск , когда она на Рублевке живет? Им действительно тяжело представить, что можно жить благополучно, хорошо зарабатывать, но искренне сопереживать и хотеть лучшего другим! Что можно чувствовать сопричастность к стране и ее горестям, сопричастность к своему народу, несмотря на разницу дохода. Можно! И нужно! И я не понимаю, как может у НИХ быть иначе? Оказывается, может! Ну и просто деталь прекрасная: у начальника МЧС по Кемеровской области в декларации land cruiser ценой в два миллиона рублей минимум при годовой зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все, что вы должны знать о нем и его «эффективной» работе.

Мы давно живем по принципу «авось». Авось пронесет, авось не загорится, авось не сломается, авось сработает сигнализация и все будет хорошо. Эта повсеместная круговая порука, замешенная на коррупции и непрофессионализме, и есть главная угроза для нашей страны. Нас не надо пугать санкциями: их пусть боятся те, кому есть, что терять за пределами нашей страны. Нам нужно бояться нашего «авось», жертвами которого стали более 50 человек в Кемерово. Очевидно же, чтобы выжить и не стать жертвой очередного «авось», мобилизоваться надо самим, потому что помощи от непонимающих современного мира, скорости и масштаба развития любой катастрофы чиновников ждать не приходится.

Страшно так, что нет сил… дети… сил родным и близким… сил перенести. Господи…

Вот оно недоброе и несчастное утро! Пока в глазах и голове у тех, кто строит и эксплуатирует торговые центры, будут мелькать только коммерция и доллары, а у властей и прочих служб (пожарных и охранных), кто принимает и проверяет ввод в эксплуатацию здания, а также проверяет в течение года, как работает здание, снова эта же коммерция, мы так и будем сидеть и ждать, когда же у нас все наладится. Да не наладится! Вы проверьте по всей России торговые центры, там сплошь и рядом такие нарушения, от эвакуационных узких выходов, до неработающих пожарных сигнализаций, так как если они работают в норме, то должен быть не только сигнал тревоги, но должна автоматически включаться вода, которая должна была бы, по правильной сути, блокировать огонь! Все эти взяточники, которые принимают здания и эти «коммерсанты-владельцы», чтобы побыстрее начать собирать прибыль и аренду, думают только о своем обогащении, но не думают о том, что в эти так называемые популярные торговые центры каждый день приходят тысячи семей с детьми и даже не подозревают, что каждый день рискуют своими жизнями из-за алчных чиновников и владельцев зданий! Мы скорбим вместе с Вами, Кемерово. Надеюсь, что виновных жестоко накажут и после этого проверят все торговые центры по всей России, так этот беспредел должен когда-то уже закончится. Ну а то, что губернатор Тулеев не приехал на место трагедии, — катастрофическая ошибка! Кто-то из чиновников уточнил, что «кортеж губернатора может помещать машинам МЧС». Какой кортеж, товарищи, вы в своем уме? Пешком идите, ползите, там дети погибают! Вот это, конечно, главный беспредел! Страшная трагедия в кемеровском торговом центре. Переживаем всей семьей. Конечно, будут устанавливаться причины пожара и такого количества жертв, но одно очевидно: ну не должно такое происходить в 21 веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности.

Зара

Кемерово. Непостижимо… непонятно… больно… Мне как матери двоих сыновей особенно тяжело осознать нелепость произошедшей трагедии… По выходным всей семьей мы часто заезжаем в ТЦ: посмотреть кино, поиграть в развлекательных центрах. Это беда могла произойти с каждым! Я знаю, что сегодня очень многие сдают кровь для пострадавших, для тех, кто выжил. Трагедия никого не оставила равнодушным. Страшно… Я надеюсь, что все виновные понесут наказание за тех, кто в воскресенье вечером не вернулся домой… за тех, кто сегодня не придет в школу… за сломанные жизни… Дай Бог сил родным и близким…

Вышли из поезда в Красноярске … Появилась сеть… Невозможно даже представить! Страшная смерть… Страшная жизнь ждет семьи погибших… Это же не отболит никогда! Что же вы строите такое? Смертельные ловушки? На чем вы экономите? Какого наказания заслуживают ТЕ, кто ВИНОВАТ? Ведь ЧТО может быть страшнее того, что УЖЕ произошло в том торговом центре…

Торговый центр. Пожар. Жертвы. Дети. Нет слов. Сердце разрывается.

Кемерово… наши соболезнования.

Трагедия в Кемерово. Дети. Мои соболезнования.

Кемерово. 25.03.18. Страшнейшая трагедия, бесконечное горе… Соболезнования родителям, родным и близким людям от нашей семьи!

Страшная трагедия! Представить себе невозможно, что пережили эти люди! Детишки… Горе. Царствие небесное погибшим. Соболезнования родным и близким. Все это так возмутительно несправедливо!

Кемерово… Трагедия… Чудовищно… Сердце в клочья… Реву… Соболезнования всем семьям…

Ужасная трагедия в Кемерове. Примите соболезнования. Сегодня идет сбор крови для пострадавших. Октябрьский, 22.

Дай Бог сил…

Господи! Какая ужасная трагедия! Скорбим вместе с вами! Сил и мужества семьям погибших! Нет слов.. Я, как мама, просто не могу представить, что чувствуют мамы, ведь дети писали им смс… Все это так душераздирающе… Как вообще такое возможно в 21 веке современных технологий? Россия станет великой только тогда, когда человеческая жизнь здесь будет стоить дорого! Везде разные цифры погибших, и их становится все больше…

Кемерово.

«КВ» выражает соболезнования семьям и близким погибших в пожаре.