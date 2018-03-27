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Фанаты сборной России вывесили баннеры в память о жертвах трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Фанаты сборной России вывесили баннеры в память о жертвах трагедии в Кемерове 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Болельщики сборной России перед началом товарищеского матча с командой Франции вывесили баннеры в память о жертвах трагедии в Кемерове, передают корреспонденты «Чемпионата».
«25.03.2018. Кемерово. Скорбим вместе с вами…», — гласит текст одного из баннеров. «Наша страна — это „Зимняя вишня“. А мы в ней — это контактный зоопарк!» — говорится на другом баннере.
В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар, погибли 64 человека, в том числе много детей. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча сборных России и Франции, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:50 мск.
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