Билборды в память о погибших в Кемерово разместили в Москве 

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Билборды в память о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово разместили в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в среду.
"Это инициатива операторов, поддержанная городскими властями. Сегодня национальный траур в связи с ужасной трагедией в Кемерово, и сегодня вся страна и москвичи вместе с кемеровцами. Все операторы участвуют в этой акции, которая продлится сегодня в течение дня", — рассказали в департаменте.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Среда, 28 марта, в России объявлена днем общенационального траура.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).