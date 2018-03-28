Билборды в память о погибших в Кемерово разместили в Москве

МОСКВА , 28 фев — РИА Новости . Билборды в память о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово разместили в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в среду.

"Это инициатива операторов, поддержанная городскими властями. Сегодня национальный траур в связи с ужасной трагедией в Кемерово, и сегодня вся страна и москвичи вместе с кемеровцами. Все операторы участвуют в этой акции, которая продлится сегодня в течение дня", — рассказали в департаменте.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Среда, 28 марта, в России объявлена днем общенационального траура.