Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу в Кемерове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин почтил память погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале. «Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу в Кемерове и почтил память погибших при пожаре в торговом центре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у народного мемориала глава СК пообщался с кемеровчанами, пообещал им проведение тщательного и объективного расследования трагедии.

27 марта президент России Владимир Путин возложил цветы у ТЦ в Кемерове в память о жертвах пожара.

В результате пожара погибли 64 человека.