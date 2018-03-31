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Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу в Кемерове
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Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу в Кемерове 

RT на русском 22 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин почтил память погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале. «Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу в Кемерове и почтил память погибших при пожаре в торговом центре», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у народного мемориала глава СК пообщался с кемеровчанами, пообещал им проведение тщательного и объективного расследования трагедии.
27 марта президент России Владимир Путин возложил цветы у ТЦ в Кемерове в память о жертвах пожара.
В результате пожара погибли 64 человека.
RT на русском: последние новости
Путин пообещал, что все виновные в пожаре в кемеровском ТЦ будут наказаны Источник: в центре Москвы проводится эвакуация из ТЦ «Охотный ряд» На севере Москвы произошёл пожар в жилом доме
 Ещё 147 источников 
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