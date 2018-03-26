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МЧС: спасению людей в ТЦ в Кемерове препятствовали обрушение и взрыв баллона с газом
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МЧС: спасению людей в ТЦ в Кемерове препятствовали обрушение и взрыв баллона с газом 

Говорит Москва 2 часа назад
«На момент прибытия первых пожарных подразделений с четвёртого этажа шёл густой дым. Из-за нулевой видимости не было понятно, где находится очаг и что горит», — объяснил он.
Людей спасали при помощи пожарных подъёмных механизмов, эвакуируя в том числе из оконных проёмов. Всего спасено больше 100 человек. В той части здания, где находились кинозалы, произошло обрушение. Кроме того, взорвался газовый баллон на четвёртом этаже в одном из кафе. В момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 500 кв. метров. В общей сложности, пожар распространился на 1600 кв. метров торгового центра. Площадь обрушения крыши и кровли — 1,5 тысяч кв. метров.
По последним данным, погибли 56 человек.
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Очевидец пожара в Кемерове рассказала, что охранники не выпускали детей из здания Один пострадавший при пожаре в Кемерове находится в реанимации Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове возросло до 12, пострадали 43 человека
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