МЧС: спасению людей в ТЦ в Кемерове препятствовали обрушение и взрыв баллона с газом

«На момент прибытия первых пожарных подразделений с четвёртого этажа шёл густой дым. Из-за нулевой видимости не было понятно, где находится очаг и что горит», — объяснил он.

Людей спасали при помощи пожарных подъёмных механизмов, эвакуируя в том числе из оконных проёмов. Всего спасено больше 100 человек. В той части здания, где находились кинозалы, произошло обрушение. Кроме того, взорвался газовый баллон на четвёртом этаже в одном из кафе. В момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 500 кв. метров. В общей сложности, пожар распространился на 1600 кв. метров торгового центра. Площадь обрушения крыши и кровли — 1,5 тысяч кв. метров.

По последним данным, погибли 56 человек.