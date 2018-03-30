Юристы создали центр бесплатной помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово

КЕМЕРОВО , 30 мар — РИА Новости . Юристы из многих российских городов создали в Кемерово Общественный центр помощи пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщила журналистам в пятницу предприниматель, координатор центра по взаимодействию с органами власти и предпринимательскими сообществами Мария Старинчикова.

"Общественный центр помощи будет предоставлять бесплатную профессиональную помощь: юридическую, организационной и социальной помощи, консультации, представление интереса пострадавших в госструктурах, оказание психологической помощи", — рассказала она.

Она отметила, что в Кемерово такой сложной ситуации, когда большому количеству людей будет необходима помощь, никогда не было, в связи с чем было принято решение о создании центра. На призыв откликнулись многие общественные фонды и профессионалы из разных городов России , уже созданы две горячих линии — по юридическим и по общим вопросам. Запущен сайт, принимаются заявки.

В свою очередь адвокат по гражданским делам, координатор центра Дмитрий Малинин сообщил, что за первые дни работы центра уже создана единая система координации, распределены направления работы.

"Основная ценность в объединении — мы сможем оказывать помощь в течение длительного периода бесплатно. Здесь сильные юридические компании и персоналии. Все компании указаны на сайте. В такой ситуации неприемлемы ситуации, связанные с получением денег от пострадавших людей. Мы создадим систему для покрытия затрат, чтобы все вопросы для людей были бесплатны", — сказал он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.