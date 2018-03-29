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Рижская Дума направит 50 тысяч евро пострадавшим в пожаре в Кемерово
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Рижская Дума направит 50 тысяч евро пострадавшим в пожаре в Кемерово 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 29 мар — РИА Новости. Комитет Рижской думы по финансам и административным делам в четверг поддержал выплату 50 тысяч евро (более 3,5 миллионов рублей) семьям пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее о намерении выделить финансовую помощь пострадавшим в пожаре в Кемерово заявил мэр Риги Нил Ушаков. Это решение было поддержано комитетом.
"Средства будут переданы при посредничестве латвийского отделения Красного креста, который направит их пострадавшим в Кемерово", — сообщили РИА Новости в думе.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области Наталья Круглякова ранее заявляла, что 21 семья погибших в Кемерово получила финансовую помощь, деньги для адресной помощи поступили, ещё выплаты за 39 человек поступят в четверг до полуночи.
За каждого погибшего выплачивают 5 миллионов рублей — 1 из федерального бюджета, 1 — из областного, 3 — от собственника торгового центра «Зимняя вишня».
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