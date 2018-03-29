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Рига выделила €50 тыс. семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове
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Рига выделила €50 тыс. семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Комитет Рижской думы по финансам и административным делам поддержал инициативу ряда депутатов думы о выплате €50 тыс. семьям погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре в Кемерове. Об этом на своей странице сообщил мэр Риги Нил Ушаков.
«Комитет поддержал инициативу, 50 000 евро выделены Латвийскому Красному кресту, чтобы он дальше смог оказать помощь семьям потерпевших», — написал Ушаков.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека.
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 Ещё 50 источников 
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