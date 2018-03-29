Рига выделила €50 тыс. семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека.

Rambler News Service: последние новости

В результате пожара в ТЦ в Кемерове погибло более 40 детей

«Рольф» застраховал ущерб от пожара в автосалоне Hyundai в Петербурге

СКР получил заявления о пропаже 67 человек при пожаре в Кемерове