Рига выделила €50 тыс. семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове 

Комитет Рижской думы по финансам и административным делам поддержал инициативу ряда депутатов думы о выплате €50 тыс. семьям погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре в Кемерове. Об этом на своей странице сообщил мэр Риги Нил Ушаков.
«Комитет поддержал инициативу, 50 000 евро выделены Латвийскому Красному кресту, чтобы он дальше смог оказать помощь семьям потерпевших», — написал Ушаков.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека.