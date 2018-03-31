Пострадавшим при пожаре в Кемерово доставили почти 2 тонны гумпомощи из Азербайджана 

Пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово доставили около 1,8 т гуманитарной помощи из Азербайджана, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Кемеровской области.
"Гуманитарный груз из Азербайджана прибыл в Кемерово 30 марта. Его доставили представители Фонда имени Гейдара Алиева (бывшего президента страны — "Газета.Ru"), чтобы выразить глубокие соболезнования Кузбассу от всего народа Азербайджанской Республики в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» и передать гуманитарный груз для семей погибших и пострадавших", — сказали в администрации.
Ранее сообщалось, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перечислил семьям погибших в пожаре в ТЦ свою зарплату за один день.