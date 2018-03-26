Глава Кемеровской области и полпред в СФО доложили Медведеву о ликвидации пожара в ТЦ

"Прошла рабочая встреча полпреда с губернатором, в ходе которой состоялся телефонный разговор по правительственной связи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым", — говорится в сообщении. Медведеву доложили о ходе поисковых работ, ликвидации последствий пожара, а также ходе расследования и мерах социальной поддержки семей погибших и пострадавших.

По последним данным, погибли 64 человека, еще более 40 обратились за медицинской помощью. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов.