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Глава Кемеровской области и полпред в СФО доложили Медведеву о ликвидации пожара в ТЦ
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Глава Кемеровской области и полпред в СФО доложили Медведеву о ликвидации пожара в ТЦ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в ходе встречи в Кемерово доложили по телефону премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о ликвидации пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.
"Прошла рабочая встреча полпреда с губернатором, в ходе которой состоялся телефонный разговор по правительственной связи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым", — говорится в сообщении. Медведеву доложили о ходе поисковых работ, ликвидации последствий пожара, а также ходе расследования и мерах социальной поддержки семей погибших и пострадавших.
По последним данным, погибли 64 человека, еще более 40 обратились за медицинской помощью. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов.
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