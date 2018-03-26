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СК призвал всех очевидцев пожара в «Зимней вишне» позвонить следователям
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СК призвал всех очевидцев пожара в «Зимней вишне» позвонить следователям 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» позвонить в следствие и рассказать, кто что видел и знает о случившемся.
"В связи с появлением в социальных сетях и СМИ множества публикаций и постов о происходивших в момент пожара событиях, СК РФ призывает всех потерпевших, свидетелей и очевидцев этой страшной трагедии, кто обладает какой-либо информаций об обстоятельствах пожара и эвакуации людей, обратиться в следственные органы", — сказано в релизе.
Телефоны: +7 (384-2) 36 99 83, +7 (960) 924 22 70, +7 (909) 517 00 98.
СК РФ обещает «тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть» всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии. Виновные в произошедшем будут наказаны, обещают в ведомстве.
Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье и не потушен до сих пор. По последним данным, погибли 64 человека, пострадал 51.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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