Более 300 звонков поступило на горячую линию МЧС после пожара в Кемерово

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости МЧС получило 325 звонков на телефон «горячей линии», организованной в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово , говорится в сообщении чрезвычайного ведомства на сайте.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.

"На телефон горячей линии 8 (3842) 58-23-33 поступило 325 звонков, большая часть из которых — вопросы о судьбах людей, которые на момент пожара находились в торговом центре", — говорится на сайте МЧС России.

По данным ведомства, более 60 психологов МЧС России и других оперативных служб оказывают помощь и поддержку близким погибших, пострадавших и без вести пропавших при пожаре в ТЦ. «Экстренная психологическая помощь оказана более чем в 70 случаях специалистами из Кемерова, Красноярска и Москвы», — уточняется в сообщении.

Как говорится в сообщении, психологи работают в пункте временного размещения рядом с местом происшествия, где находятся близкие погибших и тех, чья судьба еще остается неизвестной. Специалисты оказывают экстренную помощь, сопровождают людей при проведении следственных мероприятий, информируют о текущей ситуации и ходе поисковых работ.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП