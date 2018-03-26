Ещё
Более 300 звонков поступило на горячую линию МЧС после пожара в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 300 звонков поступило на горячую линию МЧС после пожара в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. МЧС получило 325 звонков на телефон «горячей линии», организованной в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, говорится в сообщении чрезвычайного ведомства на сайте.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.
"На телефон горячей линии 8 (3842) 58-23-33 поступило 325 звонков, большая часть из которых — вопросы о судьбах людей, которые на момент пожара находились в торговом центре", — говорится на сайте МЧС России.
По данным ведомства, более 60 психологов МЧС России и других оперативных служб оказывают помощь и поддержку близким погибших, пострадавших и без вести пропавших при пожаре в ТЦ. «Экстренная психологическая помощь оказана более чем в 70 случаях специалистами из Кемерова, Красноярска и Москвы», — уточняется в сообщении.
Как говорится в сообщении, психологи работают в пункте временного размещения рядом с местом происшествия, где находятся близкие погибших и тех, чья судьба еще остается неизвестной. Специалисты оказывают экстренную помощь, сопровождают людей при проведении следственных мероприятий, информируют о текущей ситуации и ходе поисковых работ.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП
РИА Новости: последние новости
Тела 19 погибших при пожаре в Кемерово доставили на опознание В Кемерово после пожара в торговом центре заработала "горячая линия" "Синема Парк" и "Формула Кино" проведут внеочередную проверку безопасности
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди278
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия316
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП180
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово100
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение