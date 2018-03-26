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Владельцы торговых центров внепланово начали проверку систем безопасности
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Владельцы торговых центров внепланово начали проверку систем безопасности 

Русская Семерка 13 часов назад
Фото: Русская Семерка
Последствия страшной трагедии в Кемерово начали эхом прокатываться по всем торговым центрам страны. После того, как в торговом центре «Зимняя вишня» из-за нарушения техники безопасности погибло больше 60 человек, многие из которых дети, владельцы остальных центров начали в срочном порядке приводит свои торговые площади в соответствие, сообщает telegram-канал Медиатехнолог.
Идет разблокировка всех закрытых запасных выходов, пожарные сигнализации подключаются к системе, идет прочистка и проверка систем автоматического пожаротушения, в т.ч. водяных и порошковых.
“Нередка была практика, когда учреждения или фирмы заказывали себе противопожарную сигнализацию, чтобы пройти проверку, — раскрыл хитрость бывший монтажник слаботочных систем Василий Митяев. — На нескольких объектах, названия которых я не буду упоминать, руководство сразу ставило задачу сделать систему, которую можно было бы легко отключить сразу после инспекции, чтобы «не мешала работать». В итоге, всю линию с датчиками отключали от сервера, а к нему подключали резистор с нужным сопротивлением.»
Напомним, трагедия произошла 25 марта в Кемерово. В торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли больше 60 человек. Из-за нарушения правил противопожарной безопасности многие не смогли выбраться. Запасные выходы оказались заблокированы, а сигнализация не работала. Как это было, читайте здесь.
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