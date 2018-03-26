Челябинская область поможет пострадавшим в Кемерово

— Это общая боль всей страны, и Челябинская область готова оказать необходимую помощь для ликвидации последствий пожара и лечения пострадавших в ЧП, — написал Борис Дубровский

Напомним, что 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар. По последним данным, МЧС заявило о гибели 64 человек. Еще более 40 пострадавших доставили в больницу. Пять человек из более 60 без вести пропавших нашли живыми.

Отметим, что в Челябинских ТРЦ намерены провести провести проверку на соответствие нормам пожарной безопасности.