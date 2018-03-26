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Челябинская область поможет пострадавшим в Кемерово
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Челябинская область поможет пострадавшим в Кемерово 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Борис Дубровский от лица всех южноуральцев выразил соболезнования кемеровчанам. Губернатор Челябинской области написал телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Также глава региона пообещал оказать любую помощь в ликвидации последствий и восстановлении пострадавших.
— Это общая боль всей страны, и Челябинская область готова оказать необходимую помощь для ликвидации последствий пожара и лечения пострадавших в ЧП, — написал Борис Дубровский
Напомним, что 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар. По последним данным, МЧС заявило о гибели 64 человек. Еще более 40 пострадавших доставили в больницу. Пять человек из более 60 без вести пропавших нашли живыми.
Отметим, что в Челябинских ТРЦ намерены провести провести проверку на соответствие нормам пожарной безопасности.
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