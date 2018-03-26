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В Рязанской области проверят пожарную безопасность всех торговых центров
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В Рязанской области проверят пожарную безопасность всех торговых центров 

АиФ Рязань 1 час назад
26 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил руководителям профильных ведомств проверить все торговые и развлекательные центры, образовательные учреждения на соблюдение норм и требований противопожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
Любимов отметил, что проверки должны быть организованы и оперативно проведены совместно с Главным управлением МЧС России по Рязанской области, правоохранительными органами, главами муниципальных образований.
Отметим, что срочное поручение губернатора связано с трагедией в Кемерово, где в горящем торговом центре погибли более 50 человек.
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