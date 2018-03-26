Владимир Якушев дал ряд поручений по предупреждению ЧС в торговых центрах 

Глава региона от имени всех тюменцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших: «Эта трагедия потрясла всех. В этот трудный час мы скорбим вместе со всеми, кто понес тяжелую утрату, передаем им искренние слова сочувствия и поддержки. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».
В ходе совещания губернатор рекомендовал Главному управлению МЧС по Тюменской области совместно с областной прокуратурой проверить соблюдение требований безопасности в торговых и торгово-развлекательных центрах.
«Главному управлению строительства Тюменской области поручено обеспечить жесткий контроль за приемкой таких объектов в эксплуатацию, особое внимание обратить на пожаросткойкость применяемых при строительстве материалов, работоспособность систем безопасности. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за местами массового пребывания людей в период проведения публичных мероприятий», — отмечают в пресс-службе главы региона.
Как ранее писал «ФедералПресс», пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел днем 25 марта. По данным МЧС России, жертвами трагедии стали 64 человека. По словам очевидцев, сегодня, 26 марта, на третьем этаже здания вновь произошло возгорание.