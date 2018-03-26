Владимир Якушев дал ряд поручений по предупреждению ЧС в торговых центрах

Глава региона от имени всех тюменцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших: «Эта трагедия потрясла всех. В этот трудный час мы скорбим вместе со всеми, кто понес тяжелую утрату, передаем им искренние слова сочувствия и поддержки. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».

«Главному управлению строительства Тюменской области поручено обеспечить жесткий контроль за приемкой таких объектов в эксплуатацию, особое внимание обратить на пожаросткойкость применяемых при строительстве материалов, работоспособность систем безопасности. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за местами массового пребывания людей в период проведения публичных мероприятий», — отмечают в пресс-службе главы региона.