Кемерово. Что известно о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» 

Число погибших выросло до 64. Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зинмяя вишня» выросло до 64, сообщил Life в телеграм-канале со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова. Родные пока опознали 12 человек. Здание торгового центра загорелось сутки назад — около 16:00 по местному времени, но до сих пор спасателям не удаётся справиться с ЧП — сейчас над зданием вновь появился чёрный дым, сотрудники МЧС продолжают работу. Подробнее о трагедии читайте здесь.
Возгорание произошло на четвертом, последнем, этаже здания ТЦ. Сейчас рассматривается несколько версий — По одной из них, кто-то из детей принёс зажигалку в батутный центр и поджог поролон, по другим причиной пожара могли стать неисправность электропроводки и неосторожной обращение с огнём. Но преждевременно делать выводы о пожаре рано, сообщал глава МЧС Владимир Пучков. Площадь пожара составила 1500 кв. м. В двух залах кинотеатра произошло обрушение потолка. По некоторым данным, кинозалы оказались заперты снаружи, поэтому посетители не могли выбраться из них. Два кинозала «провалились» на третий этаж. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что помещения ТЦ «Зимняя вишня» были обиты горячим пластиком, что способствовало гибели людей. Силовики возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности; нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержали четырёх человек, в том числе арендатора помещения.