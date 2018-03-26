В воронежском микрорайоне из-за угрозы взрыва эвакуировали супермаркет 

Поступило сообщение о подозрительном предмете. Посетителей и работников супермаркета «Магнит» на улице Электровозной эвакуировали вечером воскресенья, 25 марта. На ступеньках у входа в магазин горожане обнаружили подозрительный рюкзак. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. На место ЧП съехались спецслужбы. Никаких предметов, угрожающих жизням людей, в рюкзаке не нашли. Оказалось, что один из воронежцев просто забыл вещь на улице. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, владельца рюкзака уже установили. Дарья Крымова