Ещё
В воронежском микрорайоне из-за угрозы взрыва эвакуировали супермаркет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В воронежском микрорайоне из-за угрозы взрыва эвакуировали супермаркет 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Поступило сообщение о подозрительном предмете. Посетителей и работников супермаркета «Магнит» на улице Электровозной эвакуировали вечером воскресенья, 25 марта. На ступеньках у входа в магазин горожане обнаружили подозрительный рюкзак. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. На место ЧП съехались спецслужбы. Никаких предметов, угрожающих жизням людей, в рюкзаке не нашли. Оказалось, что один из воронежцев просто забыл вещь на улице. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, владельца рюкзака уже установили. Дарья Крымова
Вести Воронеж: последние новости
Кемерово. Что известно о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» Из-за горящего на лестничной клетке холодильника в Воронеже эвакуировали подъезд высотки Воронежские инспекторы ГИБДД спасли из пожара женщину и ребёнка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди278
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия316
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП180
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово100
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение