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Ростовский губернатор поручил проверить ТЦ и кинотеатры после ЧП в Кемерово
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Ростовский губернатор поручил проверить ТЦ и кинотеатры после ЧП в Кемерово 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проверить пожарную безопасность всех торговых центров и кинотеатров региона после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», говорится в сообщении областного правительства.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Заводском районе Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 56 человек, среди них много детей.
"По поручению губернатора Василия Голубева в Ростовской области будет организована повсеместная проверка пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах, других местах массового скопления людей. В Ростовской области работает 54 крупных торгово-развлекательных центра и 36 кинотеатров", — информируют областные власти.
Добавляют, что совещание, на котором губернатор дал соответствующие поручения, началось с минуты молчания.
В телеграмме, адресованной губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, Голубев от лица всех жителей Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Ситуация возле торгового центра в Кемерово, где произошел пожар
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