Ростовский губернатор поручил проверить ТЦ и кинотеатры после ЧП в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Заводском районе Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 56 человек, среди них много детей.

"По поручению губернатора Василия Голубева в Ростовской области будет организована повсеместная проверка пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах, других местах массового скопления людей. В Ростовской области работает 54 крупных торгово-развлекательных центра и 36 кинотеатров", — информируют областные власти.

Добавляют, что совещание, на котором губернатор дал соответствующие поручения, началось с минуты молчания.

В телеграмме, адресованной губернатору Кемеровской области Аману Тулееву , Голубев от лица всех жителей Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Ситуация возле торгового центра в Кемерово, где произошел пожар