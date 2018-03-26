А. Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово

«Мои глубочайшие соболезнования жителям Кемерово, близкие которых остались в торговом центре «Зимняя вишня». Это большая трагедия. Подмосковье скорбит с вами», — написал А. Воробьев.

Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек, несколько человек числятся пропавшими без вести.