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А. Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово
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А. Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мои глубочайшие соболезнования жителям Кемерово, близкие которых остались в торговом центре «Зимняя вишня». Это большая трагедия. Подмосковье скорбит с вами», — написал А. Воробьев.
Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек, несколько человек числятся пропавшими без вести.
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