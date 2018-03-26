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В Волгограде проверят все ТЦ после трагедии в кемеровском торговом центре
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В Волгограде проверят все ТЦ после трагедии в кемеровском торговом центре 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил своим заместителям и руководителям профильных ведомств совместно с МЧС и МВД, а также главами муниципальных образований провести проверки соблюдения правил пожарной безопасности во всех ТРЦ.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в торговых центрах также состоятся тренировки по отработке действий при возникновении ЧС. Добавим, что подобные поручения Андрей Бочаров давал и ранее. «Необходимо определить периодичность проведения проверок и тренировок. В планах каждого не только социального объекта, но и торгового центра должен быть предусмотрен пункт о периодичности проведения тренировок по пожарной безопасности, а также действий при возникновении ЧС», — заявил он.
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