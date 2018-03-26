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Торговые центры Волгограда ждут проверок после трагедии в Кемерово
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Торговые центры Волгограда ждут проверок после трагедии в Кемерово 

v1.ru 23 минуты назад
Фото: v1.ru
В Волгограде ждут массовой проверки всех торгово-развлекательных центров города. Сотрудники МЧС приедут в ТЦ только после поручения прокуратуры или постановления правительства.
— Если будет такое поручение, то мы обязательно начнем проверки, — подтвердили в ответственных за это службах.
Владельцы многих торговых центров, тем временем, решили не дожидаться ревизоров и уже с сегодняшнего утра начали проверять свою пожарную систему.
— Пока что о проверках нас не предупреждали ни прокуратура, ни МЧС, — рассказывает генеральный директор Ворошиловского торгового центра Надежда Васильева. — Но нам и не обязательно, чтобы кто-то пришел и проверил. Сегодня мы сами посмотрим, все ли в порядке. Все ли работает. Не исключено, что мы уменьшим количество мест для курения перед самим торговым центром.
По словам Надежды Васильевой, вместе с арендаторами они каждый месяц проводят учения.
— Во-первых, к нам приходят прикрепленные к нашему центру пожарные, — комментирует Надежда Васильева. — Во-вторых, перед открытием магазина каждый арендатор готовит проект. На запуск магазина приезжает комиссия, которая проверяет пожарную систему. Раз в месяц в нерабочее время мы вместе с арендаторами проводим учения и эвакуируемся из торгового центра.
Страшная трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла накануне днем. По словам пожарных, огонь начал расползаться в районе кинозалов и детских уголков с аттракционами. В задымленном здании нашли тела 53 погибших. Еще 48 попали в больницу. Спасатели до сих пор ищут 16 человек, попавших в списки пропавших без вести. По словам спасшихся посетителей торгового центра, они не услышали противопожарной сигнализации.
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