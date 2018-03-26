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Власти Удмуртии проведут экстренное совещание с силовиками после пожара в Кемерове
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Власти Удмуртии проведут экстренное совещание с силовиками после пожара в Кемерове 

RT на русском 26 минут назад
Как заявил руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов, встреча запланирована на понедельник, 26 марта.
«Там, где государственная власть может повлиять, она будет влиять. Здесь очень важно, чтобы у людей внутри была правильная культура ведения бизнеса, потому что как только сейчас начнутся массовые проверки, они, естественно, начнутся, начнутся массовые, извиняюсь, вопли на ту тему, что вот нас «душат», — отметил Смирнов.
По его словам, на примере Кемеровской области, к сожалению, можно увидеть то, во что отсутствие иногда этого «душения» выливается.
Ранее сообщалось, что Минтруд создал оперативный штаб для помощи пострадавшим при пожаре в Кемерове.
RT на русском: последние новости
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