Власти Удмуртии проведут экстренное совещание с силовиками после пожара в Кемерове

Как заявил руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов , встреча запланирована на понедельник, 26 марта.

«Там, где государственная власть может повлиять, она будет влиять. Здесь очень важно, чтобы у людей внутри была правильная культура ведения бизнеса, потому что как только сейчас начнутся массовые проверки, они, естественно, начнутся, начнутся массовые, извиняюсь, вопли на ту тему, что вот нас «душат», — отметил Смирнов.

По его словам, на примере Кемеровской области , к сожалению, можно увидеть то, во что отсутствие иногда этого «душения» выливается.