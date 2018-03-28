Семьям погибших при взрыве газа в Мурманске доплатят еще по 100 тысяч рублей

Глава Мурманска Дмитрий Филиппов обсудил с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун состояние дома на улице Свердлова, где 20 марта прогремел взрыв. Речь зашла об условиях содержания пострадавших жильцов, а также о предоставлении им жилья из маневренного фонда, пишут «Невские новости». По итогам встречи мэра и губернатора было решено выплатить семьям погибших в результате взрыва дополнительно 100 тысяч рублей. «ФедералПресс» писал, что в результате взрыва газа обрушились три этажа в жилом доме по улице Свердлова. Три человека погибло.