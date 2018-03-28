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Семьям погибших при взрыве газа в Мурманске доплатят еще по 100 тысяч рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Семьям погибших при взрыве газа в Мурманске доплатят еще по 100 тысяч рублей 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Мурманска Дмитрий Филиппов обсудил с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун состояние дома на улице Свердлова, где 20 марта прогремел взрыв. Речь зашла об условиях содержания пострадавших жильцов, а также о предоставлении им жилья из маневренного фонда, пишут «Невские новости».
По итогам встречи мэра и губернатора было решено выплатить семьям погибших в результате взрыва дополнительно 100 тысяч рублей.
«ФедералПресс» писал, что в результате взрыва газа обрушились три этажа в жилом доме по улице Свердлова. Три человека погибло.
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