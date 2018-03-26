Детская поликлиника Пыть-Яха переехала на новый адрес

Как и было обещано, 26 марта БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» переехала в новое, более удобное помещение.

Как сообщает ugra-news, площадь нового помещения больше составила 1 300 квадратных метров, что на 500 «квадратов» больше. Заведующая учреждением Нелли Сосыкина подчеркнула, что событие ждали долгих 25 лет. Все это время детская поликлиника располагалась в приспособленных помещениях на первом этаже жилого дома.

Медики также отмечают, что переезд благоприятно повлиял на поведение маленьких пациентов. Дети стали вести себя спокойнее на приемах и с интересом рассматривать красочное оформление новых стен поликлиники.