Тулеев отчитался о ситуации в Кемерово

"Полномочный представитель президента России в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло прибыл в Кемеровскую область. Прошла рабочая встреча полпреда с губернатором, в ходе которой состоялся телефонный разговор по правительственной связи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Премьеру доложили о ходе поисковых работ, ликвидации последствий пожара, а также ходе расследования и мерах социальной поддержки семей погибших и пострадавших", — сообщили в администрации Кемеровской области.

По последним данным, при пожаре погибли 56 человек, еще 48 пострадали.