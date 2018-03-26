Ещё
Тулеев отчитался о ситуации в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тулеев отчитался о ситуации в Кемерово 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о ситуации с пожаров в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости»
"Полномочный представитель президента России в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло прибыл в Кемеровскую область. Прошла рабочая встреча полпреда с губернатором, в ходе которой состоялся телефонный разговор по правительственной связи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Премьеру доложили о ходе поисковых работ, ликвидации последствий пожара, а также ходе расследования и мерах социальной поддержки семей погибших и пострадавших", — сообщили в администрации Кемеровской области.
По последним данным, при пожаре погибли 56 человек, еще 48 пострадали.
Газета.Ru: последние новости
Выпрыгнувшие из окон горящего ТЦ подростки выжили Скворцова: для опознания жертв пожара в Кемерово понадобится генетическая экспертиза СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ в Кемерово
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово259
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия91
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку163
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста78
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово137
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение