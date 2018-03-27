Власти Москвы почтили память погибших в Кемерово минутой молчания

Сергей Собянин. «В Кемерово произошла страшная трагедия, прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал мэр Москвы

Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.