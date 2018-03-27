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Власти Москвы почтили память погибших в Кемерово минутой молчания
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Власти Москвы почтили память погибших в Кемерово минутой молчания 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президиум правительства Москвы почтил память погибших в Кемерове минутой молчания, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«В Кемерово произошла страшная трагедия, прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
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