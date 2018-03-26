Глава Воронежской области выразил соболезнования жителям Кемерово

Амана Тулеева. «От имени жителей Воронежской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших в торговом центре. Особенно тяжело осознавать, что огонь унес детские жизни. Искренне разделяю горечь невосполнимых утрат. Сил, стойкости в эти скорбные дни — семьям погибших, скорейшего выздоровления — всем пострадавшим», — говорится в телеграмме в адрес губернатора Кемеровской области

Трагедия произошла 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвертом этаже, где были размещены детские игровые комнаты и кинотеатр. Огонь охватил 1,5 тысяч квадратных метров, возгорание удалось ликвидировать только к утру 26 марта. По последним данным, жертвами пожара в ТЦ стали 64 человека. Еще десятки людей числятся пропавшими без вести.