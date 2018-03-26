Глава Воронежской области выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове

При трагедии погибли как минимум 64 человека. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Соответствующую телеграмму глава региона направил в адрес губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в понедельник, 26 марта. — От имени жителей Воронежской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибшихв торговом центре. Особенно тяжело осознавать, что огонь унес детские жизни. Искренне разделяю горечь невосполнимых утрат. Сил, стойкости в эти скорбные дни — семьям погибших, скорейшего выздоровления — всем пострадавшим, — говорится в телеграмме. Здание торгового центра загорелось сутки назад — около 16:00 по местному времени, но до сих пор спасателям не удаётся справиться с ЧП — сейчас над зданием вновь появился чёрный дым, сотрудники МЧС продолжают работу.

Сколько детей среди погибших, пока не известно. Некоторые из них прощались с родными и близкими в соцсетях — писали в чатах мессенджеров о пожаре, ставили статусы в соцсетях.

Площадь пожара составила 1500 кв. м. В двух залах кинотеатра произошло обрушение потолка. По некоторым данным, кинозалы оказались заперты снаружи, поэтому посетители не могли выбраться из них. Два кинозала «провалились» на третий этаж.

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Фото — vk.com/typical_kmr