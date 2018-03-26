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В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
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В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
РИА Новости
31 минуту назад
Фото:
РИА Новости
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