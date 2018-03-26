100 лет со дня подписания декрета о пожарной охране: Круглый стол с подрастающим поколением

В рамках 100-летия со дня подписания декрета о пожарной охране и Года культуры безопасности в окружном Управлении МЧС прошла встреча начальника Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве Сергея Мусаеляна со школьниками, которые в этом году представляют команду ТиНАО на Чемпионате г. Москвы по пожарно-спасательному спорту.

В рамках приближающейся памятной даты, 17 апреля 2018 года исполняется 100 лет со дня подписания декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем» Сергей Александрович Мусаелян рассказал ребятам о становлении и истории Советской пожарной охраны. Сергей Александрович рассказал, как сам стал пожарным, как впервые столкнулся с пожарно-спасательным спортом в пожарной части в городе Армавире Краснодарского края . После окончания школы поступил в Ивановское пожарно-техническое училище МВД России . Далее в Московский институт пожарной безопасности МВД России. И до сих пор служит в пожарной охране города Москвы и гордится своей профессией. Школьники с большим внимаем слушали, и задавали интересующие их вопросы.

Главной темой беседы стали напутственные слова начальника окружного Управления МЧС Сергея Мусаеляна перед соревнованиями по пожарно-спасательному спорту к детям и тренеру команды по ТиНАО Василию Шалыгинову.

— Сегодня пройдет открытие Первенства и первый этап соревнований. Желаю Вам отличных результатов, крепости духа, сплоченности команды, упорства, дальнейших успехов и мастерства, подчеркнул Сергей Мусаелян.

В завершении круглого стола Сергей Мусаелян вручил каждому участнику комплекты спортивной одежды и рюкзаки.

Школьники поблагодарили Сергея Александровича Мусаеляна за такой радушный прием и пообещали, что будут очень стараться порадовать своими результатами.

Пресс-служба Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве