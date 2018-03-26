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В Приангарье начнется внеплановая проверка торгово-развлекательных центров
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В Приангарье начнется внеплановая проверка торгово-развлекательных центров 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Приангарье пройдут внеплановые проверки систем безопасности торгово-развлекательных центов, несмотря на действующие «надзорные каникулы». Этот вопрос на специальном заседании обсудили губернатор региона Сергей Левченко, прокурор Иркутской области Игорь Мельников и начальник ГУ МЧС по региону Валентин Нелюбов.
С 2016 года из-за введенного моратория, действующего для малого бизнеса, в Иркутской области торговые центры не проверялись. Более того, за это время были построены и введены в эксплуатацию два крупных ТРК — «КомсоМолл» и «СильверМолл».
На заседании подчеркнули, что кемеровская трагедия, где во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 и 26 марта погибло 64 человека, не должна повториться.
Сотрудники МЧС уже начали сбор информации обо всех торгово-развлекательных предприятиях региона и сверяются данные о прохождении ими проверок.
«В первую очередь, при проверках будут обращать внимание на системы обнаружения возгораний и оповещения посетителей, на исправность систем пожаротушения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Кроме того, на таких предприятиях в обязательном порядке должны быть планы эвакуации, обучен персонал поведению в нештатных ситуациях, обеспечены пути эвакуации людей в случае пожара. Также в планах проведение практической отработки навыков эвакуации на крупных предприятиях торгово-развлекательного направления», — заявил начальник ГУ МЧС по региону Валентин Нелюбов.
Напомним, «надзорные каникулы» для действуют в России с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года. В этот период предприятия малого бизнеса освобождаются от проверок со стороны органами государственного надзора и муниципального контроля. Эти ограничения не касаются налогового и таможенного контроля, прокурорского надзора и контроля за уплатой взносов во внебюджетные фонды.
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