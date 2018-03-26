В Приангарье начнется внеплановая проверка торгово-развлекательных центров

С 2016 года из-за введенного моратория, действующего для малого бизнеса, в Иркутской области торговые центры не проверялись. Более того, за это время были построены и введены в эксплуатацию два крупных ТРК — «КомсоМолл» и «СильверМолл».

На заседании подчеркнули, что кемеровская трагедия, где во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 и 26 марта погибло 64 человека, не должна повториться.

Сотрудники МЧС уже начали сбор информации обо всех торгово-развлекательных предприятиях региона и сверяются данные о прохождении ими проверок.

«В первую очередь, при проверках будут обращать внимание на системы обнаружения возгораний и оповещения посетителей, на исправность систем пожаротушения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Кроме того, на таких предприятиях в обязательном порядке должны быть планы эвакуации, обучен персонал поведению в нештатных ситуациях, обеспечены пути эвакуации людей в случае пожара. Также в планах проведение практической отработки навыков эвакуации на крупных предприятиях торгово-развлекательного направления», — заявил начальник ГУ МЧС по региону Валентин Нелюбов.