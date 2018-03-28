В Ярославле проверят 45 соцобъектов на предмет пожарной безопасности

УМВД. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Владимир Слепцов попросил усилить меры безопасности в торговых центра и объектах социальной сферы. Экстренные методы по усилению работы управляющих компаний разработали сотрудники департамента территориальной безопасности, торговых помещений, МЧС

«Обеспечение безопасности людей — это приоритет для всех органов власти, каждого руководителя как социального учреждения, так и торгового объекта, — заявил Владимир Слепцов. — На постоянном контроле должно быть соблюдение всех норм пожарной безопасности».