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В Ярославле проверят 45 соцобъектов на предмет пожарной безопасности
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ярославле проверят 45 соцобъектов на предмет пожарной безопасности 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Владимир Слепцов попросил усилить меры безопасности в торговых центра и объектах социальной сферы. Экстренные методы по усилению работы управляющих компаний разработали сотрудники департамента территориальной безопасности, торговых помещений, МЧС и УМВД.
«Обеспечение безопасности людей — это приоритет для всех органов власти, каждого руководителя как социального учреждения, так и торгового объекта, — заявил Владимир Слепцов. — На постоянном контроле должно быть соблюдение всех норм пожарной безопасности».
Контрольные мероприятия пройдут в Ярославле до 29 марта.
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