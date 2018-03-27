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Прокурорская проверка торговых центров в Ярославле: взгляд изнутри
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Прокурорская проверка торговых центров в Ярославле: взгляд изнутри 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Первый рейды прошли уже во вторник, 27 марта. О том, что делают в комплексах правоохранители, рассказали сотрудники службы безопасности одного из торговых комлексов. Проверки проходят по указанию Генеральной прокуратуры РФ.
Что известно:
в центре работали два человека — сотрудник прокуратуры и МЧС; проверка длилась в течение 2,5 — 3 часов; внимание, в основном, уделялось кинозалам и детским зонам; проверяли также эвакуационные выходы на предмет открытости, нахождения там посторонних предметов, загромождения, наличие указателей, огнетушителей, рукавов и планов эвакуации, обучение персонала на предмет пожарной безопасности; правоохранители проверили (почти) все выходы — 12 из 18; они запросили ряд нормативных документов — журналы, инструкции и приказы; за пожарную безопасность в здании отвечает не служба безопасности, а ответственное лицо, назначенное собственником.
*Мы не указываем имя и название торгового центра по просьбе источника информации
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