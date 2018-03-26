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Минтруд создал оперативный штаб по помощи пострадавшим в пожаре в Кемерово
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Минтруд создал оперативный штаб по помощи пострадавшим в пожаре в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в Кемерово создан при Минтруде. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, поступившем в «Газету.Ru».
"По распоряжению Министра труда и социальной защиты России Максима Топилина при Минтруде России создан оперативный штаб с целью координации деятельности социальных служб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в г. Кемерово", — заявили в министерстве.
Как стало известно, по решению министра в Кемерово направляются представители Минтруда, Фонда социального страхования России, Пенсионного фонда России, Роструда.
Уточняется, что пострадавшим гражданам и семьям погибших будет оказана всесторонняя социальная поддержка, в том числе назначение пенсии по потери кормильца, назначение страховых выплат лицам, находившимся в трудовых отношениях.
Ранее сообщалось, что число жертв пожара в кемеровском ТЦ превысило 60.
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