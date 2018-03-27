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Минтруд назначил пенсии шести потерявшим кормильцев в Кемерово
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Минтруд назначил пенсии шести потерявшим кормильцев в Кемерово 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
При Минтруде России создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и членам семей погибших в результате пожара в Кемерово, говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Газету.Ru".
Осуществляется координация действий Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Федеральной службы по труду и занятости, а также органа исполнительной власти Кемеровской области в сфере социальной защиты населения.
Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначена Пенсионным фондом шести гражданам.
"Работа по данному направлению продолжается", — отметили в Минтруде.
Государственной инспекцией труда в Кемеровской области и региональным отделением Фонда социального страхования России проводится работа по установлению сведений о погибших и пострадавших, в том числе находившихся при исполнении трудовых обязанностей.
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