Минтруд назначил пенсии шести потерявшим кормильцев в Кемерово

При Минтруде России создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и членам семей погибших в результате пожара в Кемерово , говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Газету.Ru"

Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначена Пенсионным фондом шести гражданам.

"Работа по данному направлению продолжается", — отметили в Минтруде.

Государственной инспекцией труда в Кемеровской области и региональным отделением Фонда социального страхования России проводится работа по установлению сведений о погибших и пострадавших, в том числе находившихся при исполнении трудовых обязанностей.