СМИ сообщают о новом задымлении в ТВ «Зимняя вишня»

Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

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