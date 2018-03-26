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СМИ сообщают о новом задымлении в ТВ «Зимняя вишня»
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СМИ сообщают о новом задымлении в ТВ «Зимняя вишня» 

Говорит Москва 39 минут назад
Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Очевидцы сообщают, что пожарные срочно разворачивают пожарные рукава.
Говорит Москва: последние новости
Очевидец пожара в Кемерове рассказала, что охранники не выпускали детей из здания Главврач больницы №2 города Кемерово рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в ТЦ Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 56
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