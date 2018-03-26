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Росгвардия оценит, кто и как охранял сгоревшее ТЦ «Зимняя вишня»
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Росгвардия оценит, кто и как охранял сгоревшее ТЦ «Зимняя вишня» 

Авторадио 42 минуты назад
Фото: РАПСИ
Росгвардия проверит ЧОПы, охранявшие ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Как заявляла одна из очевидиц трагедии в эфире «России 24», охранники торгово-развлекательного центра не давали детям, оказавшимся в игровой комнате на четвертом этаже, спускаться, перекрыв им проходы по лестницам. СМИ сообщали и о других нарушениях в действиях охранников. Трагедия приобрела такой масштаб из-за того, что торговый центр был абсолютно не подготовлен к противопожарным мероприятиям — уверен доктор технических наук, почетный строитель России Азарий Лапидус: «Судя по откликам людей, которые покидали ТЦ, не сработала пожарная сигнализация — единого оповещения не было. Второе — это система противопожарной защиты. Это спринклерная система пожаротушения. Вы знаете, во всех фильмах, кино показывают, как начинается пожар, срабатывают датчики, такой „душ“. Третье — это пути эвакуации. Я видел кадры, где люди пытались ломами выломать какие-то двери с путей эвакуации. И вообще, не понятно, существовали ли в классическом смысле эти пути эвакуации».
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