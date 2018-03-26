Ведущие психиатры центра им. В. Сербского прибыли в Кемерово для оказания помощи пострадавшим при пожаре

Вероника Скворцова. Ведущие специалисты из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. Сербского прибыли в Кемерово для оказания помощи пострадавшим при пожаре, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ

«Следует обратить внимание на то, что ряд пациентов потеряли членов семьи, детей, они находятся в состоянии острой стрессовой реакции и шока. Со вчерашнего дня с ними работают клинические психологи, с нами приехала бригада ведущих психотерапевтов из института им. В. Сербского, из Москвы , во главе с гендиректором центра Зурабом Кекелидзе . Мы привлекаем их к помощи этим больным», — сказала министр.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 53 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести.