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Ведущие психиатры центра им. В. Сербского прибыли в Кемерово для оказания помощи пострадавшим при пожаре
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Ведущие психиатры центра им. В. Сербского прибыли в Кемерово для оказания помощи пострадавшим при пожаре 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Ведущие специалисты из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. Сербского прибыли в Кемерово для оказания помощи пострадавшим при пожаре, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
«Следует обратить внимание на то, что ряд пациентов потеряли членов семьи, детей, они находятся в состоянии острой стрессовой реакции и шока. Со вчерашнего дня с ними работают клинические психологи, с нами приехала бригада ведущих психотерапевтов из института им. В. Сербского, из Москвы, во главе с гендиректором центра Зурабом Кекелидзе. Мы привлекаем их к помощи этим больным», — сказала министр.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 53 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести.
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