Тулеев доложил Медведеву о ситуации в Кемерово

"Полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло прибыл в Кемеровскую область. Прошла рабочая встреча полпреда с губернатором, в ходе которой состоялся телефонный разговор по правительственной связи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Премьеру доложили о ходе поисковых работ, ликвидации последствий пожара, а также ходе расследования и мерах социальной поддержки семей погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. На данный момент подтверждена гибель 56 человек.