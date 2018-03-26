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Тулеев доложил Медведеву о ситуации в Кемерово
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Тулеев доложил Медведеву о ситуации в Кемерово 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и полпред президента в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло доложили по телефону премьер-министру Дмитрию Медведеву о ситуации после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщается на сайте администрации Кемеровской области.
"Полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло прибыл в Кемеровскую область. Прошла рабочая встреча полпреда с губернатором, в ходе которой состоялся телефонный разговор по правительственной связи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Премьеру доложили о ходе поисковых работ, ликвидации последствий пожара, а также ходе расследования и мерах социальной поддержки семей погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. На данный момент подтверждена гибель 56 человек.
В Кемерово в воскресенье вылетели глава МЧС Владимир Пучков и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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