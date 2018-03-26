Ещё
Сергей Ситников выразил соболезнование родственникам погибших в торговом центре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Ситников выразил соболезнование родственникам погибших в торговом центре 

Kostroma.Today 36 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Сергей Ситников направил телеграмму на имя главы Кемеровской области Амана Тулеева в связи с пожаром в местном торговом центре, узнал KOSTROMA.TODAY. Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла вчера.
«От имени жителей Костромской области и себя лично выражаю глубокие искренние соболезнования в связи с пожаром в кемеровском торговом центре. Разделяем горе каждого, в чью семью пришло несчастье. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Костромичи скорбят вместе с вами», — говорится в телеграмме главы региона Сергея СИТНИКОВА.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел вчера в 13 часов по московскому времени. Во время него погибло 53 человека, 48 пострадали, 12 остаются в больницах.
По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка.
Kostroma.Today: последние новости
Сергей Ситников выразил соболезнование родственникам погибших в торговом центре Стало известно, когда мост в Костроме снова перекроют для ремонта В Костроме придумали, как бороться с элитными такси
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово259
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия91
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку163
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста78
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово137
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение