Сергей Ситников выразил соболезнование родственникам погибших в торговом центре

«От имени жителей Костромской области и себя лично выражаю глубокие искренние соболезнования в связи с пожаром в кемеровском торговом центре. Разделяем горе каждого, в чью семью пришло несчастье. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Костромичи скорбят вместе с вами», — говорится в телеграмме главы региона Сергея СИТНИКОВА.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел вчера в 13 часов по московскому времени. Во время него погибло 53 человека, 48 пострадали, 12 остаются в больницах.