Сергей Ситников выразил соболезнование родственникам погибших в торговом центре 

Сергей Ситников направил телеграмму на имя главы Кемеровской области Амана Тулеева в связи с пожаром в местном торговом центре, узнал KOSTROMA.TODAY. Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла вчера.
«От имени жителей Костромской области и себя лично выражаю глубокие искренние соболезнования в связи с пожаром в кемеровском торговом центре. Разделяем горе каждого, в чью семью пришло несчастье. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Костромичи скорбят вместе с вами», — говорится в телеграмме главы региона Сергея СИТНИКОВА.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел вчера в 13 часов по московскому времени. Во время него погибло 53 человека, 48 пострадали, 12 остаются в больницах.
По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка.