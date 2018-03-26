Причиной пожара в коттедже барда Александра Новикова стал поджог 

Эксперты установили причину пожара в трёхэтажном коттедже барда Александра Новикова, который находится в скандальном посёлке «Бухта Квинс». Как рассказали Е1.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области, дом барда подожгли.
— По итогам проведения всех экспертиз, причиной пожара стал поджог, — рассказали Е1.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области. — Все материалы мы передали в полицию для принятия дальнейших решений.
Пожар случился 6 февраля этого года, огнём было охвачено 150 «квадратов» дома. В тот же день председатель ЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова сказала, что действительно горит дом на территории посёлка.
— Мне позвонила наша пайщица и рассказала, что горит таунхаус, но это дом не пайщиков, а Александра Новикова, — рассказала ранее Зиля Булатова. — Таунхаус, который горит, находится на территории посёлка, но нам не принадлежит. Земля, которая под таунхаусами, даже не арестована. До наших домов метров 100, наверное.
Помощница Александра Новикова и полиция обещали прокомментировать ситуацию позже.
Посёлок «Бухта Квинс» начали строить в 2011 году, но всё ещё не закончили. Хотя в январе этого года Александр Новиков сообщил о полной достройке домов. Обвинение в мошенничестве по уголовному делу «Бухты Квинс» предъявлено деловым партнёрам Александру Новикову, Михаилу Шилиманову и Ларисе Ассоновой. В 2017 году сами дома были почти достроены, но посёлок обещают сдать во втором квартале 2019 года.