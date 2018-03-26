Причиной пожара в коттедже барда Александра Новикова стал поджог

— По итогам проведения всех экспертиз, причиной пожара стал поджог, — рассказали Е1.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области. — Все материалы мы передали в полицию для принятия дальнейших решений.

Пожар случился 6 февраля этого года, огнём было охвачено 150 «квадратов» дома. В тот же день председатель ЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова сказала, что действительно горит дом на территории посёлка.

— Мне позвонила наша пайщица и рассказала, что горит таунхаус, но это дом не пайщиков, а Александра Новикова, — рассказала ранее Зиля Булатова. — Таунхаус, который горит, находится на территории посёлка, но нам не принадлежит. Земля, которая под таунхаусами, даже не арестована. До наших домов метров 100, наверное.

Помощница Александра Новикова и полиция обещали прокомментировать ситуацию позже.