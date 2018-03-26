Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня». Хроника событий

В кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» продолжаются поиски пропавших без вести людей. По состоянию на 15:00 часов 26 марта их насчитывается 16 человек. Количество погибших составляет 56 человека. Пострадавшие после пожара частично отправлены в больницы города, некоторые получают лечение амбулаторно. О том, каковы последствия трагедии и что происходит сейчас — в материале « АиФ в Кузбассе».

Беда пришла

Воскресенье 25 марта традиционно в ТЦ «Зимняя Вишня» было очень оживленным. На четвертом этаже торгового центра находилась детская развлекательная площадка, которая пользовалась популярностью у юных кемеровчан. Пожар начался на четвертом этаже здания, по одним данным, в игровой комнате, по другим — в одном из кинозалов. Сообщение о возгорании поступило в 16:20 часов. Глава Кемерова Илья Середюк сообщал о 700 эвакуированных посетителях центра. Примерно в это же время появилась информация о 4 погибших детях. Позже это количество в разы увеличилось. Пострадавшие прыгали из окон, пытаясь спастись.

В Главном управлении МЧС по Кемеровской области работает «Горячая линия» 8— (38-42)-58-23-33. На место ЧП выехали все экстренные службы города. Площадь пожара составила около 1 500 кв. м. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на пожаре. На место выехали самые опытные следователи и криминалисты регионального следкома.

Оперативно потушить возгорание не удалось, у здания торгового центра обвалилась крыша. Как позже стало понятно, в этот момент в нем находились десятки людей. 64 человека были объявлены пропавшими без вести. В соцсетях появились фотографии детей, родители которых не могли выйти с ними на связь.

В 22:30 часов с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым связался президент РФ Владимир Путин . Глава государства уточнил, нужна ли помощь. Однако, губернатор отказался, отметив, что регион справляется своими силами. Позже глава МЧС России Владимир Пучков объявил о введении на территории Кемеровской области режима ЧС. Об этом он сообщил на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. А заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майор Александр Еремеев заявил, что «Многоэтажный торгово-развлекательный центр в разгар выходного был полон народу. Никто на самом деле точно не знает, сколько человек там находилось в момент возгорания. Это существенно осложнило работу пожарных — где искать людей, сколько их? Ситуацию усугубляет сильная задымлённость».

В оперативном штабе на месте ЧП родственники пропаших без вести людей высказали претензии главе города Илье Середюку и заместителю губернатора Владимиру Чернову . Люди утверждают, что на месте ЧП было недостаточно пожарных лестниц, поэтому спасавшиеся прыгали из окон 4 этажа здания.

Утром 26 марта тела 37 человек были найдены, 64 числились пропавшими без вести. Однако, уже к 11:00 часам стало известно о 48 погибших. Спасатели и пожарные проходили четверый этаж в крайне сложных условиях, в сильном задымлении и под угрозой обрушения конструкций. Два из трех кинозалов, находившиеся на четвертом этаже торгового центра, обрушились на третий. Позже там были найдены тела еще 8 погибших, и общее количество жертв увеличилось до 56.

Пропавшими без вести числятся 16 человек, их продолжают искать. Пожару была присвоена 3 степень. На месте трагедии ведутся разборы завалов. В соцсетях появились списки людей, поступивших в медучреждения города. Примечательно, что в здании торгово-развлекательного«Зимняя Вишня» ранее уже происходил пожар. В 2013 году здание еще принадлежало кондитерской фабрике, тогда она была в стадии банкротства, и пострадавших при пожаре не было.