Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня». Хроника событий 

В кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» продолжаются поиски пропавших без вести людей. По состоянию на 15:00 часов 26 марта их насчитывается 16 человек. Количество погибших составляет 56 человека. Пострадавшие после пожара частично отправлены в больницы города, некоторые получают лечение амбулаторно. О том, каковы последствия трагедии и что происходит сейчас — в материале «АиФ в Кузбассе».
Беда пришла
Воскресенье 25 марта традиционно в ТЦ «Зимняя Вишня» было очень оживленным. На четвертом этаже торгового центра находилась детская развлекательная площадка, которая пользовалась популярностью у юных кемеровчан. Пожар начался на четвертом этаже здания, по одним данным, в игровой комнате, по другим — в одном из кинозалов. Сообщение о возгорании поступило в 16:20 часов. Глава Кемерова Илья Середюк сообщал о 700 эвакуированных посетителях центра. Примерно в это же время появилась информация о 4 погибших детях. Позже это количество в разы увеличилось. Пострадавшие прыгали из окон, пытаясь спастись.
В Главном управлении МЧС по Кемеровской области работает «Горячая линия» 8— (38-42)-58-23-33. На место ЧП выехали все экстренные службы города. Площадь пожара составила около 1 500 кв. м. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на пожаре. На место выехали самые опытные следователи и криминалисты регионального следкома.
Оперативно потушить возгорание не удалось, у здания торгового центра обвалилась крыша. Как позже стало понятно, в этот момент в нем находились десятки людей. 64 человека были объявлены пропавшими без вести. В соцсетях появились фотографии детей, родители которых не могли выйти с ними на связь.
В 22:30 часов с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым связался президент РФ Владимир Путин. Глава государства уточнил, нужна ли помощь. Однако, губернатор отказался, отметив, что регион справляется своими силами. Позже глава МЧС России Владимир Пучков объявил о введении на территории Кемеровской области режима ЧС. Об этом он сообщил на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. А заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майор Александр Еремеев заявил, что «Многоэтажный торгово-развлекательный центр в разгар выходного был полон народу. Никто на самом деле точно не знает, сколько человек там находилось в момент возгорания. Это существенно осложнило работу пожарных — где искать людей, сколько их? Ситуацию усугубляет сильная задымлённость».
В оперативном штабе на месте ЧП родственники пропаших без вести людей высказали претензии главе города Илье Середюку и заместителю губернатора Владимиру Чернову. Люди утверждают, что на месте ЧП было недостаточно пожарных лестниц, поэтому спасавшиеся прыгали из окон 4 этажа здания.
Утром 26 марта тела 37 человек были найдены, 64 числились пропавшими без вести. Однако, уже к 11:00 часам стало известно о 48 погибших. Спасатели и пожарные проходили четверый этаж в крайне сложных условиях, в сильном задымлении и под угрозой обрушения конструкций. Два из трех кинозалов, находившиеся на четвертом этаже торгового центра, обрушились на третий. Позже там были найдены тела еще 8 погибших, и общее количество жертв увеличилось до 56.
Пропавшими без вести числятся 16 человек, их продолжают искать. Пожару была присвоена 3 степень. На месте трагедии ведутся разборы завалов. В соцсетях появились списки людей, поступивших в медучреждения города. Примечательно, что в здании торгово-развлекательного«Зимняя Вишня» ранее уже происходил пожар. В 2013 году здание еще принадлежало кондитерской фабрике, тогда она была в стадии банкротства, и пострадавших при пожаре не было.