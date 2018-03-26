Воробьев призвал внимательнее относиться к проверке ТЦ 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо внимательно отнестись к проверке ТЦ после пожара в Кемерово.
"Произошедшее в Кемерово — ужасная трагедия. Нужно внимательно отнестись к проверке ТЦ, чтобы все пожарные входы и выходы были должным образом организованы", — цитирует в Telegram-канале пресс-служба губернатора слова Воробева.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Заводском районе Кемерова произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 56 человек, среди них много детей.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>