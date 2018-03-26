Ещё
Воробьев призвал внимательнее относиться к проверке ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев призвал внимательнее относиться к проверке ТЦ 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо внимательно отнестись к проверке ТЦ после пожара в Кемерово.
"Произошедшее в Кемерово — ужасная трагедия. Нужно внимательно отнестись к проверке ТЦ, чтобы все пожарные входы и выходы были должным образом организованы", — цитирует в Telegram-канале пресс-служба губернатора слова Воробева.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Заводском районе Кемерова произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 56 человек, среди них много детей.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
РИА Новости: последние новости
Росгвардия оценит действия охранников торгового центра в Кемерово Начался сбор генетического материала родных погибших в ТЦ в Кемерово Тулеев доложил Медведеву о ситуации в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово259
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия91
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку163
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста78
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово137
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение